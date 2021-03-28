الصحة تسجل 5271 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4820

2021/03/28 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4820 حالة. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4820 حالة للشفاء". وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 35 حالة في عموم محافظات البلاد"، مبينة أنه "تم تلقي 3404 أشخاص للقاح كورونا في عموم البلاد بيوم واحد".

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