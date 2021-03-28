مفوضية حقوق الإنسان تعلق لـ

2021/03/28 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، إنها "اطلعت" على فيديو يظهر اعتداء رجل عراقي كما يبدو من لهجته، على عامل آسيوي (بنغلاديشي على الأغلب) بالضرب والإهانات، مضيفة أن "الفيديو فيه تجاوز بكل تأكيد".

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