كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

2021/03/28 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد الكمامة مجرد قناع من قماش أو

غيره يضعه المرء على وجهه اتقاءً

للإصابة بأي مرض معد، حيث أصبح العلماء

يختبرون نماذج تشمل أجهزة استشعار

وقادرة على قتل الفيروسات، ما يجعلها

تضمن لك ربما ما لا يضمنه

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