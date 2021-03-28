2021/03/28 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس برهم مصالح، يوم الأحد،

ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما

يساهم في نجاحها.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

في بيان اطلعت وكالة نون عليه إن "صالح

في قصر السلام ببغداد، رئيس وأعضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات:الانتخابات المقبلة مفصلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات:الانتخابات المقبلة مفصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).