الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع الموازنة

2021/03/28 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021″.

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