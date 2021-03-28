2021/03/28 | 17:10 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 مارس 2021 | 04:46 مساءً

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العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من ممتلكاتها التي استولى عليها النظام السابق

العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من ممتلكاتها التي استولى عليها النظام السابق

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