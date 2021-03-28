2021/03/28 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجبهة التركمانية تنحي رئيسها أرشد الصالحي وتفرغه للعمل السياسي للتفاوض مع باقي القوى العراقية باسم التركمان لاستحصال حقوق المكون.

وقالت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في بيان إنه وبعد سلسلة حوارات مكثفة اجراء تغييرات ادارية شملت مواقع قيادية واخرى ضمن هرم قيادة الجبهة ويتسلم نائب رئيس الجبهة حسن توران رئاسة الجبهة التركمانية، فيما يُكلف هشام بيرقدار بمنصب نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية بدلاً من حيدر قصاب.

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