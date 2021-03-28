2021/03/28 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، عن السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم المخصصة للتصويت على الموازنة.وقال الخالدي في حديث “المركز الخبري الوطني”، إن “السيناريو الاول والاكثر احتمالاً هو عدم عقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تحدد السيناريوهات المتوقع حدوثها بجلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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