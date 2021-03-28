مقرر مالية البرلمان يعلن عن تخصيص درجات وظيفية لوزارتين بموازنة 2021

2021/03/28 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشف مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، عن تخصيص المبالغ المالية للعقود والأجراء اليوميين ودرجات وظيفية جديدة في وزارتين عراقيتين ضمن موازنة 2021.

وأكد أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن أسباباً سياسية منعت بعض الكتل من دخول جلسة التصويت على الموازنة في الأسبوع الماضي وهي خارج عن صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب".

وأضاف الصفار، أن " تعديل سعر الصرف والأمور المالية في الموازنة ليست من صلاحيات البرلمان، وهي من صلاحيات الحكومة والبنك المركزي"، مبينا أن اللجنة كانت "مع التغيير التدريجي بسعر الصرف وليس الثابت، لكي يكون الأثر بسيطا وخاصة على المواطنين، وذوي الدخل المحدود".

وأشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إلى "تأمين المبالغ المالية للعقود والمحاضرين المجانيين في وزارات الدولة"، مرجحا تثبيت بعضهم "حسب الأقدمية"، مبينا في ذات الوقت أن "درجات وظيفية خصصت في الموازنة بوزارتي الصحة والتربية".

وتعقد اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً داخل مجلس النواب لوضع آخر اللمسات التي تخص فقرات موازنة العام الحالي 2021.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة مساءً.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "نقاشات الكتل والقوى السياسية تستمر مع الحكومة ووزاراتها المعنية حول مشروع قانون الموازنة".

وأضافت "وعليه قررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة التصويت على القانون في الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد".

وكان من المقرر ان تعقد جلسة البرلمان اليوم في تمام الساعة الثالثة.

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