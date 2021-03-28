مودريتش يعلق على تراجعه الاعتزال الدولي بتصريح مثير

2021/03/28 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن تواجده بمنتخب بلاده خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبات لوكا، أكثر من يشارك بقميص منتخب كرواتيا، في مباريات رسمية، على الإطلاق، وتجاوز مودريتش بالمشاركة في 135 مباراة رسمية، مواطنه داريو سرنا، أحد أشهر من لعب في مركز الظهير الأيمن في تاريخ كرواتيا.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن،" خطتى قبل فيروس كورونا، كانت أن ألعب اليورو ثم أجلس وأتحدث مع المقربين مني لأرى القرار المناسب بشأن الاعتزال".

وأضاف، "الآن أدركت أنه يمكن الانضمام إلى المنتخب مع الكثير من الشغف، لذا أعتقد أنه يمكنني أن أقدم الكثير لشعب كرواتيا".

واختتم مودريتش، تصريحاته، قائلًا، "يمكنني مساعدة اللاعبين الجدد على النضج وإدارك قيمة اللعب لهذا المنتخب، طالما أنني أشعر بحالة جيدة وأنني أستطيع المساعدة وأنهم بحاجة لوجودي فلا يوجد سبب يمنعني من الاستمرار، أنا سعيد جداً".

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