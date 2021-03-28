بعد شائعات وتضارب أنباء: الخطوط الجوية تنفي حدوث عطل في أحد محركات طائراتها

2021/03/28 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، ما تداولته وسائل إعلام حول حدوث عطل في أحد محركات طائراتها.

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وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021)، أن "وزارة النقل العراقية تود أن تبين للرأي العام أن ماتداولته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية عن حدوث عطل في احد محركات طائرة الناقل الوطني المتوجهة من بغداد الى الهند يوم الاحد الموافق 27 آذار عارية عن الصحة".

وأوضحت أن "جدول رحلات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في التاريخ المذكور لم يتضمن أي رحلة الى الهند وجميع الرحلات التى نفذها اسطولها الجوي غادرت وعادت بسلام وفي توقيتاتها المحددة من دون أي تأخير".

ودعت وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي لـ "التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي قبل بثها وعدم تضليل الرأي العام".

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