الأردن.. 2.4 مليار دولار احتياجات اللاجئين السوريين في 2021

2021/03/28 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط الأردني، ناصر الشريدة، الأحد، إن بلاده بحاجة إلى 2.4 مليار دولار من المانحين الدوليين من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة خلال العام الحالي.

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