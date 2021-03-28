2021/03/28 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، وصول وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، إلى العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصَحّاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد المركز الخبري الوطني.

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