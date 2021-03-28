الدفاع المدني يخمد نيراناً التهمت “كيا حمل” في صلاح الدين

2021/03/28 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حادث حريق اندلع بعجلة كيا حمل في شارع الزهور في تكريت، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مفارزها في مركز تكريت تمكنت وبإسناد من مركز رتل الطوارئ من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة، ومنع توسعها وانتشارها إلى المحلات المجاورة”.

وأشارت إلى أن “الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية”.

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