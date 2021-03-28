2021/03/28 | 17:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملحق عسكري أمريكي سابق يصف اليونان بـ"المتسولة") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملحق عسكري أمريكي سابق يصف اليونان بـ"المتسولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).