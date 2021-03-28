الغاء فقرة في الموازنة خاصة باقليم كوردستان

2021/03/28 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن الغاء الفقرة التي تمت اضافتها الى نص الاتفاق بين وفد حكومة الاقليم واللجنة المالية النايبية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وكان مجلس النواب قد ارجأ اليوم، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الى الساعة السابعة مساءا.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لفضائية شعب كوردستان، انه تم الغاء الفقرة التي اضيفت الى نص الاتفاق بين وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض واللجنة المالية النيابية، والتي نصت على انه، في حال عدم التزام حكومة اقليم كوردستان بالاتفاقية، فأن بغداد لن ترسل اي مبالغ مالية الى حكومة الاقليم.

واضاف: انه ووفقا للاتفاقية، فأن اقليم كوردستان ينتج يوميا 460 الف برميل من النفط، وبعد استقطاع المستحقات المالية لشركات استخراج النفط وتكاليف نقل النفط ومبالغ البترودولار، فأنه على حكومة اقليم كوردستان ان ترسل الى بغداد، ايرادات 250 الف برميل نفط بسعر البيع المحدد من قبل شركة سومو، مع نصف الايرادات الاتحادية، مقابل ذلك ان تقوم بغداد بارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

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