مصرع طفلتين نازحتين توأم في اربيل

2021/03/28 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت طفلتان توأم مصرعهما، اثر حريق نشب بمخيم للاجئين الكورد في محافظة اربيل .

واوضح مصدر من مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية لـPUKmedia : ان حريقا نشب مساء السبت، بمخيم قوشتبة في محافظة اربيل ، ما اسفر عن مصرع طفلتين توأم " سارة وماريا" وهما من اقليم الجزيرة بغرب كوردستان.

واضاف: ان سبب الحريق، ماس كهربائي، مشيرا الى ان اوضاع اللاجئين بجميع مخيمات اقليم كوردستان تزداد سوءا خاصة بعد ظهور فايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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