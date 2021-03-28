العراق يسجل 5271 إصابة و 35 وفاة جديدة بكورونا

2021/03/28 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد، تسجيل 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4820 حالة....

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