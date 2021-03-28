2021/03/28 | 17:45 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت محافظتا الديوانية وديالى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..محافظتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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