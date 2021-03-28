العراق..محافظتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

2021/03/28 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظتا الديوانية وديالى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية....

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