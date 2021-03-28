الصحة تطمئن المواطنين: اللقاحات تمنع الإصابات الشديدة بكورونا بنسبة 100%.. هذا ما يخص التعهد الخطي

2021/03/28 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متاحة لجميع المواطنين في المراكز الصحية المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق. وقالت حسن في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تأكد وبشكل مستمر وتحث جميع المواطنين على ضرورة أخذ اللقاح الخاص بجائحة فيروس كورونا لأهميته الكبيرة في تحجيم خطر الوباء والسيطرة على انتشاره"، مبينة أن "اللقاح أصبح متاحا لكافة المواطنين من هم فوق سن 18 عاما، فضلا عن كون الوزارة مستعدة لاستقبال جميع المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل على المنصات الالكترونية التي اطلقتها الصحة وايضا غير المسجلين على هذه المنصات".ونوهت حسن إلى أن "اللقاحات تحمي من الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 70-95٪؜ و تمنع الإصابة الشديدة بنسبة 100٪؜ وتحمي من خطر الوفاة". وأضافت أن "الوزارة استثنت بعض الحالات التي لديها أمراض تتعارض مع اللقاح يتم تحديد ذلك من قبل الطبيب المختص، مثل النساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم تحسس من مادة اللقاح والاطفال والاشخاص المصابين باعتلالات مناعية". وبينت أن "العراق يعمل ضمن البروتوكول الدولي فيما يخص التطعيم، وعلى المواطنين أن يوقعوا على تعهد خطي من أجل الالتزام في تلقي جرعتي اللقاح في مواعيدها والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عدد المواطنين، الذين تلقوا لقاح كورونا، هذا اليوم.وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المواطنين الذين استلموا اللقاح اليوم السبت بلغ (3404) مواطن خلال اليوم الاول وتدعو المواطنين للتوجه الى المراكز الصحية لغرض استلام اللقاح مجانا".

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