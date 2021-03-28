مناطق عراقية تسجل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ مطلع العام الجاري

2021/03/28 | 17:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال العام الحالي ب926 حالة جديدة.

وذكر ت الوزارة في بيان أنها “أجرت 9034 عملية فحص خلال يوم، سجلت خلالها الإصابات الجديدة، والتي توزعت على مدن:(348) أربيل، (335) السليمانية، (197) دهوك، (4) حلبجة، (42) گرمیان”.

واضاف البيان ان “الوزارة سجلت 298 حالة شفاء توزعت على: (75) أربيل، (82) السليمانية، (128) دهوك، (2) حلبجة، (8) گرمیان، (3) رابرين”، موضحاً انه “خلال يوم سجلت صحة الإقليم 11 حالة وفاة: (6) أربيل، (3) السليمانية، (2) دهوك”.

واشار البيان الى انه “منذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب 119480 شخصاً، تعافى منهم 108483 شخصاً، وأصيب 3643 اخر”.

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