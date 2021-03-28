العراق يسلم الكويت وجبة جديدة من أرشيفها .. كتب وأشرطة فيديو

2021/03/28 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلمت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، دولة الكويت وجبة جديدة من الأرشيف الكويتي.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أذار 2021)، أن "وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير قحطان الجنابي، ووكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الثنائية متعددة الأطراف، السفير ناصر الهين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات سلّموا صباح اليوم الأثنين 2021/3/28، وجبة جديدة من الأرشيف الكويتي في معهد الشيخ سعود الناصر للدراسات الدبلوماسية".

وأضاف أنه "تم تسليم كتب تعود لعدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وكذلك أعداد كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام، ووقع محضر التسليم باشراف ممثل الأمم المتحدة في دولة الكويت السفير طارق الشيخ".

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