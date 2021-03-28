دراسة تكشف تأثيرا مهما لشرب القهوة قبل التمارين الرياضية

2021/03/28 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أجراها باحثون أوروبيون بأن شرب القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز عملية حرق الدهون في الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب مقال نشر في موقع Science Alert العلمي، الأحد.

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