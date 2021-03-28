الداخلية توجه الجالية العراقية في قطر لمراجعة السفارة

2021/03/28 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأحد، الجالية العراقية في قطر للذهاب الى السفارة العراقية لإكمال إجراءات الحصول على جواز السفر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إنه “تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة وإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي تدعو مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة المواطنين من الجالية العراقية المقيمة في (قطر) الذين يرغبون بالتقديم على طلب جواز السفر العراقي الذهاب الى السفارة العراقية في البلد أعلاه وإكمال إجراءات الحصول عليه، والإستفادة من تواجد ملاك المحطة المتنقلة لإصدار الجوازات لتسهيل وإنجاز معاملاتهم”.

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