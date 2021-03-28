2021/03/28 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، شبال حسن، اليوم الأحد، عن موقف الكتل الكردية من إقرار الموازنة اليوم.وقالت حسن، في حديث خاص بـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موقف الكتل الكردية من تمرير موازنة 2021 اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موقف الكتل الكردية من تمرير موازنة 2021 اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موقف الكتل الكردية من تمرير موازنة 2021 اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).