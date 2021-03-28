الكويت تتسلم الدفعة الثالثة من ممتلكاتها المسلوبة خلال فترة الاحتلال العراقي

2021/03/28 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: تسلمت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الأحد، من وزارة الخارجیة العراقیة الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشیف الكویتي الذي تم الاستیلاء علیه إبان فترة الاحتلال العراقي لدولة الكویت عام 1990.وحضر مراسم التسلیم التي تمت في معھد …

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