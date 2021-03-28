النقل العراقية تنفي توقف محرك إحدى الطائرات المتوجهة من بغداد إلى الهند

2021/03/28 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة النقل العراقية ، اليوم الأحد، توقف محرك إحدى الطائرات المتوجهة من بغداد إلى الهند.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "ما تم تداوله في بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من حدوث عطل في احد …

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