2021/03/28 | 18:14 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 28 مارس 2021 | 05:46 مساءً | عدد القراءات : 21

عمليات كربلاء: فتح المحاور الخارجية أمام عجلات الزائرين

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الأحد، أن السيطرات الرئيسة في المحافظة ستبقى مفتوحةً أمام عجلات الزائرين لتسهيل انسيابية الوصول الى المراقد المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، إن " الخطة الأمنية المعدَّة لزيارة النصف من شعبان ستتضمن إبقاء السيطرات الرئيسة للمحافظة مفتوحة أمام عجلات الزائرين لضمان انسيابية دخولهم الى مناطق قريبة من المراقد المقدسة" .

واضاف أن "القطعات الأمنية بدأت صباح اليوم الأحد بإغلاق الطوق الأمني الثالث القريب من مركز المدينة للساعات المتبقية من هذا اليوم وهذه الليلة أمام عجلات الوافدين" .

وتابع الغانمي أن "ذروة الأزدحام ستكون داخل المدينة ولهذا منعت العجلات من دخولها خوفاً من مضايقة الزائرين والتأثير على انسيابية حركتهم باتجاه المدينة القديمة".

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