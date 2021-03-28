السليمانية .. اطلاق سراح 160 من طيور القبج

2021/03/28 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اجل بيئة اجمل..شهدت منطقة شاربازير بمحافظة السليمانية يوم الاحد، اطلاق سراح 160 من طيور القبج، من اقفاصها، بحضور مسؤولين حكوميين وحزبيين، وجمهور من محبي الطيور.

ويعد طائر القبج من أفضل أنواع الطيور غير الجارحة، ويعيش في المناطق الجبلية.

PUKmedia خاص

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