بغداد تستضيف اجتماعاً وزارياً الإثنين

2021/03/28 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يصل العاصمة بغداد، يوم غد الاثنين، وزيرا الخارجية المصري والأردني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة في الحكومة الاتحادية، أحمدالصَحّاف، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل يوم غد وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، وذلك لإنعقاد الإجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

وكانت الخارجية قد أعلنت يوم الجمعة المنصرم، تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وعزت الوزارة في بيان لها تأجيل الاجتماع الى الحادث الذي وقع في مصر وادى مصرع عدد من المواطنين، حيث قال في بيانها، انه "نتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم".

واضافت "إذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم، نُشيرُ إلى أنَّ إجتماعاً ثلاثياً كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة".

واكدت الوزارة، أن "المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب".

PUKmedia عن اعلام وزارة الخارجية

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