2021/03/28 | 18:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن وزيري خارجيتي مصر والأردن سيزوران العاصمة بغداد يوم غد الاثنين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا خارجيتي مصر والأردن يزوران العراق الاثنين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا خارجيتي مصر والأردن يزوران العراق الاثنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).