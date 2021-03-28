وصول وزيري التخطيط والمالية إلى البرلمان

2021/03/28 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوصل وزيري المالية، والتخطيط، اليوم الاحد، إلى مبنى مجلس النواب لغرض الانضمام لاجتماعات مناقشة موازنة 2021.وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير المالية علي عبدالامير علاوي، وصل قبل قليل برفقة وزير التخطيط خالد بتال نجم، البرلمان بهدف الانضمام إلى اجتماع اللجنة المالية النيابية المخصصة لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون موازنة 2021".

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