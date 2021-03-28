2021/03/28 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزيرا التخطيط والمالية يصلان مجلس النواب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:18

واع/

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