شرطة كربلاء: السيطرات الرئيسية ستبقى مفتوحة أمام الزائرين

2021/03/28 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الأحد، أن السيطرات الرئيسة في المحافظة ستبقى مفتوحةً أمام عجلات الزائرين لتسهيل انسيابية الوصول الى المراقد المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

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وقال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 اذار 2021)، إن "الخطة الأمنية المعدَّة لزيارة النصف من شعبان ستتضمن إبقاء السيطرات الرئيسة للمحافظة مفتوحة أمام عجلات الزائرين لضمان انسيابية دخولهم الى مناطق قريبة من المراقد المقدسة".

واضاف أن "القطعات الأمنية بدأت صباح اليوم الأحد بإغلاق الطوق الأمني الثالث القريب من مركز المدينة للساعات المتبقية من هذا اليوم وهذه الليلة أمام عجلات الوافدين".

وتابع الغانمي أن "ذروة الأزدحام ستكون داخل المدينة ولهذا منعت العجلات من دخولها خوفاً من مضايقة الزائرين والتأثير على انسيابية حركتهم باتجاه المدينة القديمة".

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