الكويت تستعيد أطنانا من أرشيفها الوطني كانت في العراق 

2021/03/28 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّمت الكويت من العراق، الأحد، ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة، كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

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