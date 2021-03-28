2021/03/28 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل كل من وزيري المالية علي علاوي، والتخطيط خالد بتال، اليوم الأحد، إلى مبنى مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة الخاصة بتمرير موازنة 2021.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” إن “وزيري المالية والتخطيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول وزيري التخطيط والمالية إلى مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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