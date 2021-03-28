وصول وزيري التخطيط والمالية لمجلس النواب

2021/03/28 | 18:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بغداد/ وصل وزيرا المالية علي علاوي، والتخطيط خالد بتال، الأحد، إلى مبنى مجلس النواب، لحضور جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وقال مصدر “وزيري المالية علي علاوي، والتخطيط خالد بتال، وصلا إلى مبنى مجلس النواب”.وأضاف، أن “مجلس النواب، يستعد لعقد الجلسة المقررة في تمام السابعة مساء”.ومن المقرر […]

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