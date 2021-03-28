الكويت والعراق يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتین الإقلیمیة والدولیة

2021/03/28 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: بحث نائب وزیر الخارجیة الكویتي مجدي الظفیري، مع وكیل وزارة الخارجیة للشؤون القانونیة في جمھوریة العراق أوجه العلاقات الثنائیة إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.جاء ذلك خلال اجتماعهما، الیوم الأحد، في إطار …

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