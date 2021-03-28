الاتحاد الأوروبي يحدد مدة موافقة أوروبا لإنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي

2021/03/28 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، إن ترتيب عملية إنتاج “سبوتنيك V” في الاتحاد الأوروبي، بعد نيله الموافقة، سيستغرق حوالي عام.وأضاف بريتون، الذي يشرف على سياسة التطعيم في […]

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