2021/03/28 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الاحد، مقاطعتها جلسة التصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، المقرر عقدها مساء اليوم، فيما كشفت أعن أبرز الأسباب.وقال عضو الكتلة، النائب حسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تعلن مقاطعتها جلسة تمرير الموازنة وتكشف الأسباب المركز الخبري الوطني.

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