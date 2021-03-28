كركوك تحتفي بالمصور الفتوغرافي نور الدين الخالدي

2021/03/28 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام البيت الثقافي في كركوك يوم الاحد 28 آذار 2021 اصبوحة تكريمية للفنان والمصور الفوتوغرافي ( نور الدين الخالدي) .

في مستهل الاصبوحة التي حضرها عدد من الشخصيات والادباء، بكلمة ترحيبية لمسؤول الوحدة الفنية في البيت الثقافي عمار هاشم مؤكدا على ان الاحتفاء بالرموز الادبية والفنية والثقافية هو واجب اخلاقي وانساني سواء كان في حياتهم وحتى بعد الممات لما قدموه من اثر ونتاج ابداعي متميز خدم الانسانية بأبهى صورة.

بعدها قدم الادیب رضوان رضا نبذة عن حياة المحتفى به وهو من مواليد كركوك عام ١٩٥٢ وبدأت ميوله الفنية نحو التصوير منذ عام ١٩٦٢ حيث كان يدخر مصروفه ليشتري صور الفنانين ويعلقها في غرفته المتواضعة وكان لوالده اثر كبير في دعم موهبته الفنية عندما اشترى له كاميرا ( بوكس) ليبدأ معها رحلة التصوير والتحليق نحو افاق الابداع.



عين في عام ١٩٧٧ في شركة نفط الشمال في قسم الاعلام تحديدا كمصور فوتوغرافي وسينمائي واصبح رئيس الجمعية العراقية للتصوير فرع كركوك عام ٢٠٠٢ ولغاية العام ٢٠٠٣ شارك باكثر من ١٥ معرضا داخل العراق و١١ معرضا دوليا من كتبه المطبوعة كراس التصوير الفوتوغرافي للهواة عام ١٩٧٨ وفن التصوير الفوتوغرافي عام ١٩٩٢ ودليل المصورين في كركوك عام ٢٠٠٢ معتبرا ان الكاميرا هي عينه الثالثة التي تخزن اللحظات الجميلة قبل هروبها.

بعدها عرض فلم وثائقي عن ابرز المعارض والمشاركات المحلية والدولية ونيله الميداليات التكريمية وقد اشاد بمشاركته الاخيرة في معرض الصور الفوتوغرافية الذي اقيم في باكو عاصمة اذربيجان فقد كان له نكهة خاصة سيما انه حمل رسالة سامية عن كركوك وما تحمله هذه المدينة من ارث حضاري وتاريخي عميق ليتم عرض لوحاته التصويرية في احدى القاعات الكبيرة التي تليق بكركوك وارثها الجميل.

بعدها تحدث الدكتور عز الدين المحمدي رئيس مؤسسة الفكر الانساني للاعلام والثقافة والقانون عن العطاء المتميز للمحتفى به واختياره كعضو استشاري في مؤسسة الفكر بالاضافة الى صفاته الانسانية التي جعلته رمزا للتواضع والهدوء ودماثة الخلق .

فيما اشاد محافظ كركوك الاسبق عبد الرحمن مصطفى بجهود البيت الثقافي وحرصه المستمر على الاحتفاء برموز المدينة ومبدعيها متمنيا الاستمرار بهذا النفس العراقي الاصيل وهذا النهج المتميز.

ثم توالت كلمات الحاضرين وهم سداد هاشم البياتي الرئيس السابق لاتحاد الادباء والكتاب و موشي بولص وفهد عنتر الدوخي وعدنان ابو اندلس وهاشم جباري وتوفيق العطار وعدنان ابو عروبة وايوب بانبوغجي وغيرهم ممن واكب وتأثر بالمحتفى به .

وفي الختام قدم يوسف طيب صالح مدير البيت الثقافي درع التميز للفنان نور الدين الخالدي تثمينا وتقديرا لمسيرته الفنية الطويلة كما وقدم الدكتور عز الدين المحمدي درعا تكريما عن مؤسسة الفكر الانساني وقدم سداد هاشم البياتي درعا تكريما عن مؤسسة كتاب بلا حدود وقدم رضوان رضا درعا تكريما عن مؤسسة النور اعتزازا بالفنان وتقديرا لعطائه الثر.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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