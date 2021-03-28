نائب يرجح تأجيل جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/28 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب، يوم الاحد، عن وصول وزيري المالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب، مرجحا تأجيل جلسة مجلس النواب الى ساعات متأخرة من مساء اليوم.

وكان مجلس النواب قد ارجأ اليوم، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الى الساعة السابعة مساءا.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وزيري التخطيط خالد بتال والمالية علي عبد الامير علاوي الى مجلس النواب، وصلا الى مجلس النواب للمشاركة في اجتماعات اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة.

ورجح نرمو، تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، لافتا الى انه قد يتأخر انعقاد الجلسة الى وقت متأخر من مساء اليوم لاستمرار المناقشات والمباحثات بين وفد حكومة اقليم كوردستان والكتل السياسية حول مشروع القانون.

PUKmedia خاص

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