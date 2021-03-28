مرجعٌ أفتى وقاسمٌ لبى ومهندس رسم خارطة النصر وتحدى

2021/03/28 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذا اليوم الرابع عشر من شهر شعبان المعظّم من سنة (1435هـ)، انطلق نداء المرجعيّة الدينيّة في العراق لإنقاذ البلاد والعالم من خطر عصابات داعش ال...

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