لقاح كورونا.. إقبال كبير في السليمانية رغم محاولات التضليل على مواقع التواصل

2021/03/28 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد نائب مدير صحة السليمانية، هيرش سليم، الأحد، 28 آذار، 2021، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على تناول جرعات لقاحات فيروس كورونا، بالمقارنة مع الوجبة الأولى.

وقال سليم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إقبال المواطنين على لقاح كورونا كان جيدا خلال اليومين الماضين، ونأمل أن ترتفع النسبة لتلقيح أكبر عدد من سكان المدينة".

واضاف أن "الكوادر الطبية بدأت تأخذ الجرعات في محاولة لحث باقي الطبقات على التلقيح، خاصة أن الإصابات ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية".

وتابع سليم أن "صحة السليمانية تقوم بحملة إعلامية من أجل حث المواطنين على استلام الجرعات، رغم وجود حملات التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي التي حرض الناس على عدم التطعيم باللقاح.

وأعلن العراق في وقت سابق وصول 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ، فيما وصلت الشهر الماضي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

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