السباق إلى القمر.. السلاح النووي كان أحد الخيارات

2021/03/28 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسابق للوصول للفضاء كان أحد محاور الحرب الباردة، والتي كادت أن تتسبب بحرب نووية على سطح القمر، بحسب تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست.

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