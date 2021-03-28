الطلاق التعسفي وفق قانون متعسف - نادية خلوف

2021/03/28 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عندما تستعرض ما يجري للنساء المطلقات في العالم تعتقد أنّ جميع الرّجال يتبنون أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، حتى لو لم يكونوا مسلمين مثل: تعدّد الزوجات تحت أسماء مختلفة كالصداقة ، الطلاق التّعسفي ، غسل العار بقتل المرأة ، وربما الانتقام ، و أشياء أخرى .



أود أن أتحدّث عن ما يسمى الطلاق التّعسفي، وتعسّف المحكمة في تطبيقه في الوطن العربي بشكل عام ، وسورية بشكل خاص .



تواطؤ القانون لصالح ا ......





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