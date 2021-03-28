ويبقى الشيوعيون عقل وضمير وشرف العصر - شابا أيوب شابا

2021/03/28 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شابا_أيوب_شابا في الحادي والثلاثين من آذار 2021 تمر الذكرى 87 لتأسيس حزب الطبقة العاملة العراقية و شغيلة اليد والفكر - الحزب الشيوعي العراقي.



ويُعتبر هذا اليوم تاريخي في حياة العراق والعراقيين نظراً لما جاء به هذا التأسيس من أهداف عظيمة ناضل من أجلها الشعب العراقي لقرون طويلة.



ويأتي في مقدمتها الكفاح من أجل الاستقلال الوطني وتحرير العراق من الانتداب البريطاني وكل أشكال الهيمنة الأجنبية.منذ عام 539 قبل المي ......





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