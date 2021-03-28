توضيح بشأن تعطل طائرة عراقية متوجهة من بغداد الى الهند

2021/03/28 | 19:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة النقل، الاحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعية حول حدوث عطل في احدى محركات طائرة الناقل الوطني المتوجهة من بغداد الى الهند.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (28 اذار 2021) ان "الاخبار المتداولة حول عطل في طائرة النقل الوطني المتوجهة من بغداد الى الهند عارية عن الصحة"، موضحة ان "جدول رحلات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في التاريخ المذكور لم يتضمن اي رحلة الى الهند".





واضافت الوزارة، ان "جميع الرحلات التي نفذها اسطولها الجوي غادرت وعادت بسلام وفي توقيتها المحدد من دون اي تاخير".

ودعت الوزارة "وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي للتأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي قبل بثها وعدم تضليل الرأي العام".

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