2021/03/28 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الأحد، موقفها من جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مساء اليوم، للتصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، فيما أكدت ان المحافظات المحررة لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلنة موقفها من جلسة اليوم..



الهجرة النيابية: المحافظات المحررة لم تنصف المركز الخبري الوطني.

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