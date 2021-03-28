صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 942 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/28 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 784حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 942 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

– 784 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع بغداد جيدة 37حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الثاني 128 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 72 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 96 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 276حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 18 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 129 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 28 حالة من خلال الرصد الوبائي– 158 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية21حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 /6حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /9حالات في الشعب محلة / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .11 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / 979 /9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة6حالات في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /7 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة /3حالات في منطقة الكفاءات محلة 7667 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /11 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .8 حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .8 حالات في منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 7684 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /3 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /3 حلات في منطقة الوزيرية محلة 3013 حالات في منطقة معسكر الرشيد .10 حالات في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 31419حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسانواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 104184 توفي منهم 1532 للاسف فيما اكتسب الشفاء 92784 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 9866 “ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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